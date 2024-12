Κάμερον Ντίαζ: «Η ψυχοθεραπεία είναι σημαντικό πράγμα στην οικογένειά μας»

Η Κάμερον Ντίαζ αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας του γάμου της με τον Μπέντζι Μάντεν. Μιλώντας στον γαμπρό της, Τζόελ Μάντεν, στο επεισόδιο της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου του podcast «Artist Friendly», η 52χρονη ηθοποιός χαρακτήρισε την ψυχοθεραπεία ως ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης της. «Η ψυχοθεραπεία είναι σημαντικό πράγμα στην οικογένειά μας», είπε γελώντας. «Είναι αυτό στο οποίο βασιζόμαστε». Ο Τζόελ, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Νικόλ Ρίτσι από το 2010, συμφώνησε: «Σε μεγάλο βαθμό». Για την Ντίαζ, η τακτική ψυχοθεραπεία ζευγαριών ενισχύει την ύπαρξη «αυτής της δέσμευσης στο να δουλέψει» ένας γάμος. «Να μην κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβεις το αν ξανακάνεις αυτό το πράγμα αν θα έχει επιτυχία αυτή τη φορά. Να πηγαίνεις, κάπως, “Γιατί δεν λειτούργησε; Πώς μπορώ να το κάνω να δουλέψει; Ποιος είναι ο ρόλος μου; Ποια είναι η δουλειά του άλλου;”».

Συζητώντας τις αντιπαραθέσεις και τα ζητήματα με έναν τρίτο άτομο και επαγγελματία, πρόσθεσε, τα ζευγάρια μπορούν «να πάνε στην επόμενη προσπάθεια λίγο πιο εξοπλισμένα και να ελπίζουν ότι θα έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα». Η 52χρονη ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη και έναν γιο με τον σύζυγό της.

«Δεν μπορείς να είσαι σε έναν γάμο και να κάνεις οικογένεια αν και οι δύο άνθρωποι δεν είναι 100% κάθε μέρα», είπε στον Τζόελ για τη σχέση τους. «Κανείς δεν μπορεί να είναι 99% και ο άλλος να είναι 100%. Ακόμα κι αν είστε θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον, δεν θέλετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον, έχετε βαρεθεί ο ένας τον άλλον, εξακολουθεί να είναι 100% δέσμευση για τον γάμο και τη συνεργασία και την οικογένεια».

Αντιπαραβάλλοντας τον γάμο της με την αδελφική σχέση του Μπέντζι, είπε ότι συχνά πρέπει να λέει στον σύζυγό της: «Δεν είμαι ο δίδυμος αδελφός σου… Δεν μπορείς να ολοκληρώνεις τις προτάσεις μου. Δεν ξέρεις τι σκέφτομαι». «Για μένα ως αδελφός», είπε ο Τζόελ στην Ντίαζ, ο γάμος της με τον Μπέντζι ήταν «το καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ». «Ναι, είναι», απάντησε εκείνη γελώντας. «Είναι το πράγμα για το οποίο είμαι πιο ευγνώμων στη ζωή μου, είναι ο γάμος μας και η οικογένειά μας. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι όλο».

