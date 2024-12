Ταϊλάνδη: Φονική επίθεση σε μουσικό φεστιβάλ – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, αφότου έγινε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού σε πλήθος, το οποίο είχε παρευρεθεί σε μουσικό φεστιβάλ στην Ταϊλάνδη. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, στο πανηγύρι του Ερυθρού Σταυρού Doi Loyfa, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην περιοχή Umphang στη βόρεια επαρχία Tak. Δύο ύποπτοι είναι υπό κράτηση, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, όπως μετέδωσε το Associated Press και τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ταϊλανδική αστυνομία. Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, έξι εκ των οποίων σοβαρά, ανέφερε η αστυνομία. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στις 23:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή.

