Πάμελα Άντερσον: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της

Η Πάμελα Άντερσον έκανε μια αλλαγή στην εμφάνισή της όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη νέα της έξοδο.

Η Χολιγουντιανή σταρ τόλμησε μια αλλαγή στα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα νέο λουκ.

Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην προβολή της ταινίας της The Last Showgirl, για την οποία κέρδισε μάλιστα, την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Φορώντας ένα φόρεμα σε καφέ απόχρωση, με μανίκια που θυμίζουν κάπα, περπάτησε στο κόκκινο χαλί και έδειξε το νέο της λουκ.

Όπως μπορεί να δει κανείς, η Πάμελα Άντερσον έκανε αφέλειες στα μαλλιά της, ενώ πόζαρε για άλλη μία φορά χωρίς μακιγιάζ στον φωτογραφικό φακό.

Pamela Anderson goes makeup-free again at the Academy Women’s Luncheon in LA 🤩🤩🤩🤩🤩 #PamelaAnderson #AcademyWomensLuncheon #MakeupFree pic.twitter.com/UNQlKAZsc2

— Aaron Fernandes (@AaronRFernandes) December 11, 2024