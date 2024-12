Βίκτορ Όρμπαν: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός στις γιορτές

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε την πρόταση παύσης των εχθροπραξιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. «Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε!» έγραψε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επικρίνει τον Όρμαν για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Κανείς δεν θα έπρεπε να προωθεί την εικόνα του σε βάρος της ενότητας (…) Δεν μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, χωρίς την Ουκρανία» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least won’t call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.

It’s absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America’s determination, Europe’s unity, and the unwavering commitment of all…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2024