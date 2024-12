Θεσσαλονίκη: Φοιτητής κτηνιατρικής ζωγραφίζει χριστουγεννιάτικες βιτρίνες

Με το βαλιτσάκι του στα χέρια γεμάτο μπογιές και πινέλα, ο φοιτητής Ιάκωβος Δαμιανίδης φτάνει στον προορισμό του, που δεν είναι μια γκαλερί, αλλά μια βιτρίνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί ξεκινά να ζωγραφίζει στο τζάμι. Τι και αν σε λίγο καιρό θα κρατά ένα άλλο βαλιτσάκι -ιατρικό- στα χέρια καθώς σπουδάζει Κτηνιατρική στο ΑΠΘ. Αυτό το διάστημα, τα πινέλα πρωταγωνιστούν και οι Αϊ Βασίληδες, οι νιφάδες, οι καρυοθραύστες, αλλά και ήρωες κόμικς και κινηματογραφικοί αστέρες με τα γιορτινά τους, που φέρουν τη δική του υπογραφή, κοσμούν καταστήματα στην πόλη -από καφέ και εμπορικά καταστήματα μέχρι ινστιτούτα ομορφιάς και άλλα γραφεία. «Χρώμα, λίγο νεράκι, πολλή διάθεση για δημιουργία είναι τα συστατικά που έχω πάντα μαζί μου όταν ζωγραφίζω τις βιτρίνες», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 24χρονος Ιάκωβος, που αφιερώνει αρκετό χρόνο στην αγαπημένη του ενασχόληση, τη ζωγραφική, με τις ημέρες αυτές να έχει βάλει πολλά εορταστικά θέματα στην «παλέτα» του.

«Ξέρω ότι οι σπουδές μου είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με τη ζωγραφική, όμως δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε δύο πράγματα που αγαπώ πολύ, γι’ αυτό κάνω και τα δύο παράλληλα. Χάρηκα πολύ όταν πέρασα στην κτηνιατρική, αλλά θυμάμαι να ζωγραφίζω από τότε που ήμουν μικρό παιδάκι και -αν εξαιρέσει κάποιος τα ελάχιστα μαθήματα ζωγραφικής που έκανα κάποια στιγμή το 2015 για να τελειοποιήσω συγκεκριμένες τεχνικές που ήθελα- είμαι σχεδόν αυτοδίδακτος», λέει. Η ιδέα να ζωγραφίζει βιτρίνες προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν έκανε ένα σχέδιο σαν πίνακα ζωγραφικής στο παράθυρο του δωματίου του, που δεν είχε κουρτίνα, και ήθελε να κάνει κάτι δικό του για βάλει χρώμα στον χώρο του. Τα …αποκαλυπτήρια στο τζάμι του ήταν εντυπωσιακά και ήταν και η αρχή για μια άλλη πορεία από αυτή της κτηνιατρικής. «Όταν ζωγράφισα το τζάμι μου και το τελείωσα, σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω και για άλλους αυτό κι έτσι μπήκα από μαγαζί σε μαγαζί και ρωτούσα αν θα ήθελαν να ζωγραφίσω τη βιτρίνα τους. Γενικά ζωγραφίζω όπου υπάρχει κενός – άχρωμος χώρος και θέλω να βάλω μια ευχάριστη πινελιά σε αυτόν, ώστε κάθε φορά που το βλέπει κάποιος να του φτιάχνει τη διάθεση», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 24χρονος φοιτητής ζωγραφίζει τα πάντα, με την περίοδο αυτή βέβαια τα θέματα του είναι όλα εορταστικά. Έχει φτιάξει πολλά θεματικά σχέδια με βασικό πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Άγιο των ημερών, ενώ σε αρκετές βιτρίνες πρωταγωνιστεί η Τζέσικα Ράμπιτ στην χριστουγεννιάτικη εκδοχή της, αλλά και άλλοι κινηματογραφικοί ήρωες και σκηνές από κόμικς. Ο νεαρός μελλοντικός κτηνίατρος δεν περιορίζεται μόνο στο να φτιάχνει βιτρίνες, αλλά και καμβάδες, ρούχα, παπούτσια, τοιχογραφίες κι ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος… Γενικά μπορεί να ζωγραφίσει, όπως λέει, όπου πιάνει το χρώμα από τα πινέλα του. Το 2020 είχε κερδίσει με τα σχέδια του σε διαγωνισμό εταιρείας αναψυκτικού για εφήβους στην κατηγορία «draw we can, yes we can» βρισκόμενος μέσα στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές. Όσο για το μέλλον του, αποκαλύπτει ότι δεν αποκλείεται να «παντρέψει» τις δύο αγάπες και να φτιάχνει στις βιτρίνες τις ζωγραφιές του, αφού πρώτα θα ολοκληρώνει τα καθήκοντά του και θα προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα ζωγραφίσει με όλα τα ζωάκια τους τοίχους του μελλοντικού του κτηνιατρείου…