ΗΠΑ: Mαζορέτα των Dallas Cowboys με αλωπεκία χορεύει χωρίς περούκα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό

Η Armani Latimer, μαζορέτα που πάσχει από αλωπεκία, έσπασε τα στερεότυπα και εμφανίστηκε χωρίς την περούκα της σε αγώνα των Dallas Cowboys. Η Armani Latimer αποθεώθηκε τη Δευτέρα στον αγώνα των Cowboys με τους Cincinnati Bengals στο NFL, όταν εμφανίστηκε χωρίς την περούκα της σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την απώλεια μαλλιών και την αλωπεκία. Όπως αναφέρει, διαγνώστηκε με την αυτοάνοση αυτή διαταραχή όταν ήταν μόλις 12 ετών. Μιλώντας στο περιοδικό Women’s Health, παραδέχτηκε ότι «η αλωπεκία ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί» την πρώτη περίοδο της καριέρας της ως μαζορέτα. Στη συνέχεια ωστόσο, μίλησε για την απόφασή της να αρχίσει να εμφανίζεται χωρίς περούκα και στο γήπεδο.

Congrats and much respect to Dallas Cowboys cheerleader Armani Latimer. She revealed she had alopecia on the Cheerleaders Netflix show America’s Sweethearts. She had been wearing a wig all season but performed bald for the first time during Monday’s game between the Bengals and… pic.twitter.com/UrM3m3jsFf

— Clarence Hill Jr (@clarencehilljr) December 10, 2024