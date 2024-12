Ποια είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την πρόθεσή του να προτείνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας της χώρας στην Ελλάδα. Η υποψηφιότητά της θα τεθεί προς έγκριση στη Γερουσία, αφού προηγηθεί η απαραίτητη ακρόαση από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Η προτεινόμενη πρέσβης είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ. Πηγές στην αμερικανική πρωτεύουσα επιβεβαίωσαν ότι αρχικά υπήρχε η προθυμία για την τοποθέτηση του βουλευτή Γκας Μπιλιράκη στη θέση του νέου πρέσβη στην Αθήνα, καθώς χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ και θεωρούταν εξαιρετικά καταρτισμένος για τη συγκεκριμένη θέση.

Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω της ισχνής πλειοψηφίας που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με αυτό το δεδομένο, δεν κρίθηκε φρόνιμο να γίνει μια κίνηση που θα μπορούσε εν δυνάμει να θέσει σε κίνδυνο τη νομοθετική ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Παρόλα αυτά επισημαίνουν ότι ο κ. Μπιλιράκης θα συνεχίσει να παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο, καθώς βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την «ομάδα της Φλόριντα» που περιλαμβάνει τη νέα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάικ Γουόλτς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος μου. Η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκεια της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο της, εκφράζοντας την ετοιμότητα της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Όπως ανάφερε σε ανάρτηση της στη πλατφόρμα Χ, «είναι τιμή μου και αποδέχομαι την υποψηφιότητα μου, από τον Πρόεδρο Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενος Πρέσβης στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η ιστορική νίκη του Προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ήταν οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρέσβης, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ, να στηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

Ο πρώην ομογενής υποψήφιος γερουσιαστής στο Μέριλαντ Χρυσοβαλάντης Κεφαλάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον διορισμό της κ. Γκίλφοϊλ, η οποία ως παρουσιάστρια στο Fox News είχε ξεχωρίσει και εκφραστεί με θερμά λόγια για την υποψηφιότητα του. «Ως Ελληνοαμερικανός, η σημασία των δεσμών μας ως λαών και ως χωρών με κοινές αξίες και κοινά όνειρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν ήμουν υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδειξε ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα μου. Σήμερα βλέπω την ευκαιρία που έχει μπροστά της να ενισχύσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να βοηθήσει στην προστασία, διατήρηση και διαιώνιση των αξιών, των παραδόσεων και των φιλοδοξιών που μπορούν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας», τόνισε ο κ. Κεφαλάς.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024