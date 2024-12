«Τα είχε όλα» ο «αριστούχος» Λουίτζι Μαντζιόνι που δολοφόνησε τον CEO της ασφαλιστικής στη Νέα Υόρκη

Ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνι είναι ο νεαρός που τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την εκτέλεση του επικεφαλής αμερικανικού κολοσσού των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ο Μαντζιόνι αντιμετωπίζει δίωξη για φόνο, άλλα δύο αδικήματα που συνδέονται με τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, καθώς και παραχάραξη εγγράφων, σύμφωνα με τη δικογραφία, που περιήλθε εις γνώση της εφημερίδας New York Times, καθώς και του τηλεοπτικού δικτύου CNN. Ο γεννημένος στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ είχε ένα χειρόγραφο τρισέλιδο έγγραφο όπου ανέφερε παράπονα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ και μιλούσε για «κίνητρα και νοοτροπία», όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις τρεις σελίδες χειρόγραφων εγγράφων φαίνεται να εκφράζει «κακή διάθεση προς την εταιρική Αμερική». Το έγγραφο ανέφερε επίσης: «Αυτά τα παράσιτα πήγαιναν γυρεύοντας» και «Ζητώ συγγνώμη για κάθε διαμάχη και τραύμα, αλλά έπρεπε να γίνει», δήλωσε στους New York Times ανώτερος αξιωματούχος της Αστυνομίας. Ο κ. Μαντζιόνι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μέριλαντ και έχει δεσμούς με το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κένι.

