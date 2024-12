Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιορδανό ομόλογο του για τη Συρία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιορδανό ΥΠΕΞ Ayman Hsafadi είχε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τις εξελίξεις στη Συρία. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την ανάγκη προστασίας όλων των άμαχων πληθυσμών, ενώ παράλληλα συμφώνησαν πως πρέπει να διασφαλιστεί η ειρήνη στη χώρα και η ομαλή μετάβαση εξουσίας σε μια δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση, με βάση την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές ημέρες οι Έλληνες ομογενείς από το Χαλέπι με επιστολή τους στο υπουργείο Εξωτερικών είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να εγκαταλείψουν την περιοχή, αλλά τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν φαίνεται πως αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται σε ετοιμότητα αναμένοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες από τον ΟΗΕ, ενώ στη Δαμασκό βρίσκονται ακόμη γύρω στις πενήντα ελληνικές οικογένειες, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη κάποιο αίτημα για επαναπατρισμό τους.

