Βασιλιάς Κάρολος: Επέλεξε τα αγαπημένα του ελληνικά χρώματα στη χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2024

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα για το 2024. Η φωτογραφία που κοσμεί την κάρτα με τις βασιλικές ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος είναι από μια χαλαρή βόλτα των δύο γαλαζοαίματων στους κήπους των βρετανικών ανακτόρων. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον περασμένο Απρίλιο στους ανθισμένους κήπους του Μπάκιγχαμ από την διάσημη στη Βρετανία φωτογράφο πορτρέτων Μίλι Πίλκινγκτον, η οποία επί χρόνια φωτογραφίζει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Όπως και η χριστουγεννιάτικη κάρτα του περασμένου έτους έτσι και η φετινή γράφει στο εσωτερικό της «Σας ευχόμαστε πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος». Στη φωτογραφία ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται με γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα στα αγαπημένα του ελληνικά χρώματα, το μπλε και το λευκό. Η 77χρονη βασίλισσα Καμίλα φοράει ένα απλό μπλε μάλλινο φόρεμα του βρετανικού οίκου μόδας Fiona Clare και με το ένα της χέρι αγκαλιάζει τον σύζυγό της.

Τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο επισημαίνουν πως η φετινή χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα του βασιλικού ζεύγους, που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι του Μπάκιγχαμ το Σάββατο, είναι πολύ διαφορετική και δείχνει τη χαλαρή διάθεση του μονάρχη και της βασίλισσας σε σύγκριση με την επίσημη κάρτα του περασμένου έτους. Στη χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2023 η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στην αίθουσα του θρόνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τη στέψη του βασιλιά.

Christmas is coming… 🎄✨

Their Majesties are pleased to share this year’s Christmas card, taken by Millie Pilkington in the Gardens of Buckingham Palace in April 2024. pic.twitter.com/54pyyPRFrs

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 8, 2024